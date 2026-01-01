Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран може да бъде "унищожен за една нощ", като подобен удар да бъде нанесен "може би още във вторник през нощта", предаде Ройтерс.

На пресконференция в Белия дом държавният глава заяви и че американските сили могат бързо да нанесат тежки удари по мостове и електроцентрали в Иран и те да бъдат унищожени в рамките на "четири часа", предаде Франс прес.

"Имаме план, благодарение на силата на нашите въоръжени сили, който предвижда, че всички мостове в Иран ще бъдат унищожени до полунощ утре вечер, а всички електроцентрали ще бъдат изведени от строя и никога повече няма да могат да бъдат използвани", заяви Тръмп. "Ако поискаме, това ще стане в рамките на четири часа", добави той.

На пресконференция Тръмп съобщи също, че американски военни са били подложени на обстрел от близко разстояние по време на операцията по спасяването на втория американски пилот в Иран.

Президентът коментира и публикации в медиите за спасяването на пилота, заявявайки, че ще настоява журналистът, публикувал информацията за операцията, да обяви източника си. Тръмп предупреди, че при отказ на журналиста да обяви своя източник може да се стигне до лишаване от свобода.

Президентът на САЩ вече отправи ултиматум към Иран до вторник в полунощ за постигане на споразумение.

По-рано ИРНА и Ройтерс съобщиха, че Иран е предал своя отговор на предложението на САЩ за прекратяване на войната чрез Пакистан, в който е отхвърлил предложеното от посредниците за временно прекратяване на огъня и е подчертал необходимостта от постоянно спиране на бойните действия.

Отговорът на Иран се състои от десет точки, включително прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, премахване на санкциите и възстановяване, добавя агенцията.

По-рано днес говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи каза, че Иран е формулирал позициите и исканията си в отговор на предложенията за прекратяване на огъня. Той поясни, че Иран има набор от искания, основаващи се на националните му интереси, които вече са били предадени чрез посредници и заяви, че обявените от САЩ искания, като например планът от 15 точки, са били отхвърлени, тъй като са прекомерни.