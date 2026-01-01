Един от американските „самолети на Страшния съд“ е бил забелязан да кръжи над ключова военновъздушна база в щата Небраска в понеделник - часове преди крайния срок, поставен на Иран от президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде New York Post.

Според The Mirror самолетът кръжи над център за ядрено командване.

Boeing E-4B Nightwatch е проектиран да защитава висши държавни служители и да поддържа функционирането на правителството в условията на ядрена война. Той е бил засечен от системи за проследяване на полети и над военновъздушната база Offutt, където се намира щабът на Стратегическото командване на САЩ.

Самолетът е излетял от базата в 10:17 ч. източноамериканско време, като е направил поне шест кръга над района, преди да кацне обратно, съобщава Daily Mail.

🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

USAF Boeing 747-E4B (E-4B

Night Watch) Presidential Doomsday Plane ☢️was scrambled from Joint Base Andrews and is circling above Nuclear War and Command

Center four hours.



After 🇮🇷 Iran rejects cease-fire agreements and negotiations have broken down. pic.twitter.com/Bn8BI0P82a — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 6, 2026

Движенията на този тип самолети редовно се следят от наблюдатели на полети в периоди на високо напрежение, като подобен полет миналата година привлече внимание само дни преди САЩ да се включат заедно с Израел в 12-дневната военна кампания срещу иранските ядрени съоръжения.

Припомняме, че Тръмп постави нов краен срок до вторник (днес) на Техеран, който трябва да приеме мирния му план и да отвори Ормузкия проток. В противен случай САЩ ще унищожат електроцентралите и мостовете на Ислямската република, закани се американският държавен глава.

„Цялата страна може да бъде унищожена за една нощ и тази нощ може да е утре“, заяви Тръмп пред журналисти в Белия дом в понеделник.

САЩ разполагат с флот от четири самолета E-4B, които извършват редовни полети през цялата година с цел поддържане на бойна готовност.

Nightwatch служи като въздушен команден център за президента, министъра на отбраната и председателите на Обединения комитет на началник-щабовете, за да осигури непрекъснато управление, контрол и комуникация при извънредни ситуации.

С 18 легла, зала за брифинги, работна зона, конферентна зала, команден център и отделени помещения за почивка, разположени на три нива, летателният апарат е проектиран да функционира като „летящ Пентагон“.

Самолетът е силно модифициран, за да издържа на ядрени взривове, кибератаки, електромагнитни импулси и други бедствия, които могат да застрашат САЩ.

Всеки E-4B Nightwatch може да превозва до 112 души екипаж и да измине над 7000 мили.

Самолетът разполага и с термична и ядрена защита и може да осъществява връзка с всяка точка на света благодарение на 67 сателитни антени и приемници, разположени в неговия радиокупол.