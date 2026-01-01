Израелската армия днес предупреди хората в Иран да не се качват на влакове и да не ходят в близост до железопътни линии, предаде Ройтерс.

„В името на вашата сигурност, любезно ви молим от този момент до 21:00 ч. иранско време да се въздържате от използване и пътуване с влак в Иран“, написаха военните в своя акаунт на персийски език в социалната мрежа Екс.

„Пътуването ви с влакове и присъствието ви близо до железопътни релси застрашава живота ви”, се добавя в съобщението.

Иран е отхвърлил предложеното примирие в конфликта си със Съединените щати и Израел, съобщиха държавните медии, въпреки ясната заплаха от президента на САЩ Доналд Тръмп за унищожаване на жизненоважната му инфраструктура.

Техеран настоява за окончателно прекратяване на конфликта, добави иранската държавна информационна агенция.

Иран ще отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване, като таксува около 2 милиона долара на кораб, такса, която ще споделя с Оман, който граничи с водния път, според „Ню Йорк Таймс“.