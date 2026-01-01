Иран е отхвърлил предложеното примирие в конфликта си със Съединените щати и Израел, съобщиха държавните медии, въпреки ясната заплаха от президента на САЩ Доналд Тръмп за унищожаване на жизненоважната му инфраструктура.

„Иран е предал на Пакистан своя отговор на американското предложение за прекратяване на войната“, съобщи информационната агенция ИРНА, без да разкрива източника си или какво точно е съдържало американското предложение.

Няколко държави действат като посредници, опитвайки се да спрат повече от пет седмици боеве, предизвикани от удари на САЩ и Израел срещу Иран, който от своя страна ефективно затвори стратегическия Ормузки проток и изстреля ракети по цели в Близкия изток.

„В този отговор - изложен в десет точки - Иран е отхвърлил примирието и настоява за окончателно прекратяване на конфликта“, добави иранската държавна информационна агенция.

ИРНА също съобщи, че исканията на Техеран включват „прекратяване на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, възстановяване и премахване на санкциите“.

„Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на двама неназовани висши ирански представители, съобщи, че Техеран също търси гаранции, че няма да бъде изложен на бъдещи атаки, и че израелските удари срещу неговия съюзник Хизбула в южен Ливан ще спрат.

Планът предвижда Иран да отвори отново Ормузкия проток за корабоплаване, като таксува около 2 милиона долара на кораб, такса, която ще споделя с Оман, който граничи с водния път, според „Ню Йорк Таймс“.

Иран ще използва своята част от приходите за възстановяване на инфраструктурата, разрушена от удари на САЩ и Израел, вместо да търси директно обезщетение, отбелязва вестникът. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече плана „значително предложение“, но по-късно заяви, че не е достатъчно добър.

В неделя той предупреди, че ако Техеран не се съгласи до вечерта на вторник да позволи свободно преминаване на кораби през Ормузкия проток, той ще нареди удари по електроцентралите и мостовете му.