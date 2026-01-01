САЩ, Иран и група регионални посредници обсъждат условията за евентуално 45-дневно примирие, което би могло да проправи път към траен край на войната, съобщават четири американски, израелски и регионални източника, запознати с преговорите.

Според източниците шансовете за постигане на дори частично споразумение през следващите 48 часа са ограничени. Въпреки това настоящият опит се разглежда като последна възможност да се предотврати драматична ескалация — включително масирани удари по иранска гражданска инфраструктура и ответни атаки срещу енергийни и водни съоръжения в държавите от Персийския залив.

Първоначалният 10-дневен срок, поставен от президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран, трябваше да изтече в понеделник вечер. В неделя обаче той го удължи с 20 часа и обяви в Truth Social нов краен срок — вторник, 20:00 ч. източноамериканско време.

В интервю за Axios Тръмп заяви, че САЩ водят „интензивни преговори“ с Иран и че е възможно да бъде постигната сделка преди изтичането на срока.

„Има голям шанс, но ако не сключат сделка, ще взривя всичко там“, каза той.

Президентът заплаши с унищожаване на инфраструктура, жизненоважна за иранското цивилно население, ако не бъде постигнато споразумение. Подобни действия биха могли да представляват военни престъпления, а Иран вече предупреди за ответни удари срещу инфраструктура в Израел и държавите от Залива.

Според два източника оперативният план за мащабна американско-израелска бомбардировъчна кампания срещу енергийната инфраструктура на Иран е готов. Те обаче подчертават, че удължаването на срока има за цел да даде последен шанс за дипломатическо решение.

Запознати с дипломатическите усилия, съобщават, че преговорите се водят чрез посредници от Пакистан, Египет и Турция, както и чрез обмен на съобщения между пратеника на Тръмп Стив Уиткоф и външния министър на Иран Абас Арагчи.

Американски представител посочва, че администрацията на Тръмп е предложила няколко варианта на Иран през последните дни, но досега те не са били приети.

Посредниците обсъждат двуетапно споразумение:

евентуално 45-дневно примирие, по време на което да се договори траен край на войната. При необходимост срокът може да бъде удължен. Втора фаза: окончателно споразумение за прекратяване на конфликта.

Според източниците пълното възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и решаването на въпроса с високообогатения уран на Иран — чрез изнасянето му от страната или разреждането му — могат да бъдат постигнати единствено в рамките на окончателно споразумение.

Посредниците работят върху мерки за изграждане на доверие, които Иран би могъл да предприеме по отношение на Ормузкия проток и запасите си от високообогатен уран.

Тези два въпроса са ключови лостове на Техеран в преговорите и, според източници, страната не е склонна да се откаже изцяло от тях в замяна на краткосрочно примирие.

Обсъжда се възможността Иран да предприеме частични стъпки още в първата фаза, както и гаранции от страна на САЩ, че примирието няма да бъде временно и бойните действия няма да бъдат подновени.

Иранските представители са заявили, че не желаят сценарий като този в Газа или Ливан — с формално примирие, което може да бъде нарушено по всяко време.

Посредниците разглеждат и допълнителни мерки от страна на САЩ, които биха могли да отговорят на част от исканията на Техеран. Те са предупредили иранската страна, че няма време за протакане и че следващите 48 часа са решаващи за постигане на споразумение и предотвратяване на мащабни разрушения.

Въпреки това, поне публично, Иран запазва твърда позиция и отхвърля възможността за отстъпки. Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция заявиха в неделя, че ситуацията в Ормузкия проток „никога няма да се върне“ към състоянието отпреди войната — особено за САЩ и Израел.