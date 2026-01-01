Иранските въоръжени сили отхвърлиха новия ултиматум на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Тръмп призова Ормузкият проток да бъде деблокиран до 48 часа в противен случай адът ще се стовари върху Иран. Но иранските въоръжени сили казаха, че подобни заплахи са глупави.

"Агресивният и войнствен американски президент след като претърпя последователни поражения, започна по един безпомощен, нестабилен, изнервен и глупав начин да заплашва инфраструктурата и благата на Иран", каза генерал Али Абдолахи, ръководител на командването на иранските сили, цитиран от иранската държавна телевизия.