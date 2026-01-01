Иран отговори на ултиматума на американския президент Доналд Тръмп с нови заплахи по отношение на Ормузкия проток – жизненоважна артерия за световните доставки на нефт и газ, предаде ДПА.

"Ормузкият проток ще бъде отворен отново само когато, съгласно нов правен режим, щетите от наложената война бъдат напълно компенсирани от част от приходите от транзитните такси", заяви Мехди Табатабаи, служител по комуникациите в кабинета на иранския президент.

Според иранските медии Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявил, че протокът няма да се върне към предишното си състояние, особено не за САЩ и Израел. Техеран претендира за контрол над целия проток и планира да въведе система за такси за транзитен превоз.

Тръмп предупреди Иран, че ще бъде подложен на атаки срещу електроцентрали и мостове, ако не се съобрази до 20:00 ч. източно американско време във вторник. В публикация на платформата си "Трут соушъл" той заяви: "Отворете шибания проток, луди копелета, или ще живеете в ада – ПРОСТО ГЛЕДАЙТЕ!“

Табатабаи заяви, че Тръмп е прибегнал до обиди от "отчаяние и ярост", като го обвини, че е запалил пълномащабна война в региона.

Мисията на Иран към ООН заяви в "Екс", че Тръмп открито заплашва да унищожи инфраструктура, която е от съществено значение за оцеляването на цивилните, и призова международната общност да предприеме действия, за да предотврати това, което описа като потенциални военни престъпления.