Ирански медии съобщиха днес, че са били нанесени удари по обекти в иранското газово находище „Южен Парс“, предаде Асошиейтед прес.
Полуофициалната новинарска агенция „Фарс“ и свързаната с правосъдната система „Мизан“ съобщиха за удара, обвинявайки САЩ и Израел.
Absolute bombshell on Al Jazeera. A prominent correspondent confirms the US and Israel just bombed Iran's most critical energy facility. The attack on South Pars comes right after Trump's reckless threats to destroy Iranian infrastructure. Washington is escalating the war. pic.twitter.com/mBndAqyL5T— Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 6, 2026
Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че страната му е „нанесла мощен удар по най-голямото нефтохимическо съоръжение в Иран, разположено в Асалуе, централна цел, отговорна за около 50% от нефтохимическото производство на страната“.
Iran's Fars News Agency reported that the South Pars Petrochemical complex was attacked by US-Israeli strikes earlier.— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) April 6, 2026
Attacks on Iranian energy and chemical complexes continue despite Tehran's warning of similar counter-strikes against US and Israeli assets in the region.
Last… pic.twitter.com/fdjJyJ4obR
По-ранна израелска атака срещу „Южен Парс“ доведе до сериозни удари на Иран срещу петролни и газови обекти в арабските страни от Персийския залив.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди за възможни атаки срещу електроцентрали и мостове, ако Ормузкият проток не бъде отворен.