Ирански ракети са били изстреляни отново тази нощ към Израел, съобщи израелската армия, предаде Франс прес. Израелските системи за противовъздушна отбрана са били задействани за прехващането на заплахата.

В същото време израелските военновъздушни сили са нанесли удар по индустриален комплекс в Иран, използван за производство на химикали за изработване на оръжия, съобщиха израелските военни, предаде ДПА.

Комплексът е бил в югозападния град Махшахр. В пределите му е бил един от двата ключови обекта за производство на материали за експлозиви, балистични ракети и други оръжейни системи, съобщиха военните в Телеграм.

По-рано иранската полуофициална агенция Тасним съобщи, позовавайки се на областната управа, че в района са били регистрирани три удара. Според ирански източници са били засегнати няколко петрохимически предприятия. Смята се, че има жертви, но към момента няма официални данни.

Махшахр е пристанищен град в иранската провинция Хузестан, близо до границата с Ирак.

Междувременно Израел отново е бил подложен на обстрел от страна на Иран през нощта. Ракета е ударила необитаем район в Южен Израел, съобщава армията. Няма данни за пострадали.

В същото време дрон, изстрелян от йеменските хуси, е бил прехванат, съобщиха военните.