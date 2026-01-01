Мерките за сигурност са засилени в столицата на Пакистан в навечерието на планираните днес и утре преговори между ирански и американски представители за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде ДПА.
През последните месеци Пакистан се очерта като ключов посредник между Техеран и Вашингтон, играейки важна роля за двуседмично спиране на огъня, обявено по-рано тази седмица. Очаква се преговорите в Исламабад да започнат днес с предварителни дискусии между специалисти, които да предшестват основната среща утре. Преговорите могат да продължат до неделя, ако е необходимо, отбелязват пакистански служители от сферата на сигурността.
Хиляди служители по сигурността, включително от полицията, въоръжените и паравоенните сили, са натоварени със задачата да охраняват преговорите заедно с разузнавателни агенти.
In Pakistan, authorities locked down Islamabad ahead of US–Iran peace talks. A two-day public holiday was also declared in the capital to implement strict security measures. Read more: https://t.co/WYDlpQCiIc pic.twitter.com/08zNEz0Ivw— Reuters Asia (@ReutersAsia) April 9, 2026
Беше обявен неработен ден, за да се сведе до минимум движението на жителите, докато столичната „червена зона“ с висока степен на сигурност, където са разположени ключови равителствени сгради и чуждестранните посолства, е блокирана. Очаква се преговорите да се състоят в хотел в тази "червена зона", който вече е освободен от клиенти поради съображения за сигурност.
Пакистанското правителство облекчи и визовите ограничения в контекста на пристигащите в Исламабад делегации и журналисти.