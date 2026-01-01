Мерките за сигурност са засилени в столицата на Пакистан в навечерието на планираните днес и утре преговори между ирански и американски представители за прекратяване на войната в Близкия изток, предаде ДПА.

През последните месеци Пакистан се очерта като ключов посредник между Техеран и Вашингтон, играейки важна роля за двуседмично спиране на огъня, обявено по-рано тази седмица. Очаква се преговорите в Исламабад да започнат днес с предварителни дискусии между специалисти, които да предшестват основната среща утре. Преговорите могат да продължат до неделя, ако е необходимо, отбелязват пакистански служители от сферата на сигурността.

Примирието между САЩ и Иран: Кои въпроси остават неясни

Хиляди служители по сигурността, включително от полицията, въоръжените и паравоенните сили, са натоварени със задачата да охраняват преговорите заедно с разузнавателни агенти.

Беше обявен неработен ден, за да се сведе до минимум движението на жителите, докато столичната „червена зона“ с висока степен на сигурност, където са разположени ключови равителствени сгради и чуждестранните посолства, е блокирана. Очаква се преговорите да се състоят в хотел в тази "червена зона", който вече е освободен от клиенти поради съображения за сигурност.

Пакистанското правителство облекчи и визовите ограничения в контекста на пристигащите в Исламабад делегации и журналисти.