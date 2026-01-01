Иран смята исканията на САЩ за преговори за "прекомерни", заяви днес говорителят на Външното министерство Есмаил Багаи, предаде Ройтерс.

Пресконференцията на Багаи се състоя ден след срещата на външните министри на Пакистан, Египет, Саудитска Арабия и Турция в Исламабад, на която те имаха първоначални дискусии, фокусирани предимно върху предложенията за отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване.

"Нашата позиция е ясна. Подложени сме на военна агресия. Следователно всички наши усилия и сили са насочени към самозащита", каза Багаи.

Президентът Доналд Тръмп заяви в неделя, че Иран се е съгласил с „повечето“ от 15-точковия списък с искания, които САЩ предадоха чрез Пакистан, за прекратяване на войната.

На въпрос дали Иран е отговорил на тези точки, президентът каза на репортери на борда на Air Force One: „Те отговориха положително на повечето от точките. И защо да не го направят?“

„Те са съгласни с нас относно плана. Поискахме 15 неща и в по-голямата си част ще поискаме още няколко други“, каза още Тръмп.