Броят на жертвите от внезапните наводнения, които засегнаха крайбрежния град Сафи в Мароко през уикенда, се увеличи на 37.
Това съобщиха местните власти, предаде АФП.
„В момента 14 души се лекуват в болница „Мохамед V“ в Сафи, включително двама в интензивно отделение“, заявиха местните власти.
Terrifying flooding due to extreme rainfall in Safi, Morocco 🇲🇦 (14.12.2025) pic.twitter.com/h7qyrJXaHU— Disaster News (@Top_Disaster) December 14, 2025
Операциите по търсене и спасяване продължават и днес, 15 декември, след най-смъртоносното подобно метеорологично явление в Мароко от повече от десетилетие.