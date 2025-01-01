Президентът Румен Радев продължава консултациите за съставяне на правителство с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

На 16 декември, вторник, президентът ще приеме на „Дондуков“ 2, както следва:

От 10.00 часа – представители на парламентарната група на „Възраждане“;

От 11.30 часа – представители на парламентарната група на „Движение за права и свободи – Ново начало“.

В понеделник държавният глава откри консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, започвайки с ГЕРБ-СДС. Като представител от партията на Бойко Борисов отиде само Деница Сачева, което предизвика коментар от страна на президента.

„Благодаря Ви все пак, че дойдохте да отсрамите и мъжете във Вашата партия. Нерядко историята е показвала, че в критични момент мъжете се крият зад жени, така че Ви прави чест“, обърна се Радев към Сачева.

Тя не му остана длъжна, като заяви: "Единственият генерал в политиката, за който аз работя, добре знае кога е време за мъже и кога е време за жени. Решенията му са показали, че мъдростта е по-важна от грубата демонстрация на сила. За нас влизането в президентската институция е като влизане в най-голямата партийна централа".

"Няма да участваме в съставяне на друг кабинет в рамките на 51-вото Народно събрание", обяви Сачева.

След това разговаря и с представители на парламентарната група на "Продължаваме Промяната-Демократична България".

Ние смятаме, че ново управление в текущия парламент е невъзможно и силно нежелателно. Гражданите протестираха срещу модела на управление, олицетворен от Борисов и Пеевски и знаем, че този модел трябва да бъде разграден, а свалянето от власт на правителството е само първата стъпка по този път, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев.

Страната ни се намира в сложна обществено-политическа ситуация с правителство, което бе принудено да подаде оставка заради управлентския модел и поведението на своите лидери, неприемливи за българските граждани. Според нашата Конституция трябва да има непрекъсваемост на управлението и това управление трябва да работи пълноценно и отговорно до поемане на властта от служебно правителство, посочи Радев.

На тези избори, които са сигурни, че ще се проведат, вие ще се явите ли. Ние сега разговаряме с президента или с конкурента, попита Атанас Атанасов.

Президентът отговори: "Ние сме тук, за да провеждаме консултации след падането на правителството. Не сме се събрали на раздумка за някаква хипотетична моя партия. И ще повтора пак дали котката на Шрьодингер е жива или мъртва - най-вече Томислав Дончев, вашият колега, владее тази материя."

Аз не искам по никакъв начин да превръщаме тези консултации в някаква предизборна кампания, подчерта Радев.

Ето ме тук в качеството на президент, който изпълнява своите задължения съгласно Конситуцията на Република България. Ако някой ден се стигне до такъв момент, в който и всеки гражданин има право да прави партия, разбира се, аз съм казал, че ще ви уведомя, но към момента този въпрос се дискутира извън тази институция. Така че мисля да вървим към същността на консултациите, отбеляза президентът.

В петък, 12 декември, парламентът прие оставката на кабинета "Желязков" с 227 гласа "за", "против" и "въздържали се" нямаше.