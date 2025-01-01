Украинското общество почти единодушно предполага, че евентуалното замразяване на фронтовата линия няма да спре Русия от това да атакува повторно след кратко спиране на огъня, предаде Укринформ, като се позова на проучването "Външна политика и сигурност: Настроението на украинското общество през 2025 година".

Изследването е направено по поръчка на центъра "Нова Европа" и бе представено от директора на организацията Сергий Солодки.

По-точно, 86,7% от анкетираните смятат, че след кратка пауза Русия ще атакува Украйна отново. Само 9,5 процента мислят, че замразяването на линиите ще гарантира по-дълготраен мир.

С други думи, сценарият със "замразяването" не се възприема от обществото като реалистичен път към трайния мир, отбелязват авторите на проучването.

Позицията на украинците спрямо преговорите с Русия остава непроменена: близо две трети от участниците в изследването (64,9%) смятат, че Украйна не бива да започва преговори, докато не получи гаранции за сигурност от Запада. Този резултат е почти същият, както през 2024 г., когато делът е 64,1 процента. Почти една трета от анкетираните (30,7%) са "за" това преговорите да се водят дори без гаранции за сигурност. Като цяло, украинците продължават да бъдат скептични към "преговорите, които се водят просто с цел преговори".

По време на представянето на изследването темата коментира и украинската посланичка в НАТО Алона Хетманчук. Тя отбеляза, че резултатите показват колко е травмирано украинското общество от Будапещенския меморандум и Минските споразумения, като в същото време внасят допълнителни аргументи в разговора за това колко са важни гаранциите за сигурност за тази страна.

Изследването е проведено от организацията "Инфо Сапиенс" по поръчка на центъра "Нова Европа" и участниците са анкетирани между 5 и 26 ноември 2025 г. В проучването са участвали 1000 респонденти. Извадката е представителна за населението на Украйна на над 16-годишна възраст.

Проучването не е проведено в Севастопол, Донецка и Луганска област, Кримския полуостров, както и на територии, където украинската мобилна комуникация не е възможна.