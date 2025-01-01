Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова всички съюзници да положат по-големи усилия в областта на отбраната, за не допуснат Русия да започне война, която би могла да бъде "от мащаба на тази, която са преживели нашите баби и дядовци и прабаби и прадядовци", предаде Ройтерс.

Рюте, който произнесе реч Берлин, посочи, че прекалено много съюзници от военния алианс не усещат колко неотложна заплаха създава Русия в Европа и че трябва да са готови бързо да увеличат разходите си за отбрана и производство.

"Ние сме следващата мишена на Русия. Боя се, че прекалено много (съюзници) изпитват тихо самодоволство. Прекалено много не усещат колко е спешно. И прекалено много си мислят, че времето е на наша страна. Не е. Сега е време за действие", каза генералният секретар на НАТО.

"Конфликтът чука на вратата ни. Русия върна войната в Европа. И ние трябва да сме подготвени", добави той. По думите на Рюте до пет години Русия може да е готова да използва военна сила срещу НАТО.