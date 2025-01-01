НАТО трябва да ускори работата по засилването на защитата на източния си фланг от дронове, заяви полският военен министър Владислав Кошиняк-Камиш, след като днес Румъния вдигна във въздуха изтребители, след като безпилотни летателни апарати навлязоха във въздушното ѝ пространство, предаде Ройтерс.

„Операция „Източен страж“ изисква подкрепления. Осем страни обявиха сили, това трябва да се ускори. Това е заключението, ако днешното нарушение бъде потвърдено“, заяви Кошиняк-Камиш след среща с френския си колега.

Румъния вдигна отново изтребители заради дронове край границата с Украйна

САЩ обявиха, че ще намалят военното си присъствие в източния фланг на НАТО, което бе сериозно засилено след руската агресия срещу Украйна.