Румънските власти издадоха две предупреждения RO-ALERT тази сутрин за окръг Галац в Югоизточна Румъния, след като Генералният щаб на военновъздушните сили докладва за наличие на възможни малки въздушни цели в района на границата с Украйна, съобщиха от румънския Главен инспекторат за извънредни ситуации, цитиран от Аджерпрес. Първото съобщение е разпространено за източната част на областта, а второто – за целия окръг Галац.

"Съобщенията имаха за цел да информират населението и да препоръчат предприемане на защитни мерки и укриване при евентуално влошаване на ситуацията", посочиха от Инспектората. По време на наблюдението не са регистрирани инциденти, материални щети или сигнали на спешния телефон 112.

Инцидентът е част от по-широка серия от мерки заради засичане на въздушни цели в североизточната част на страната, посочва Аджерпрес. По данни на Министерството на националната отбрана на Румъния радарите на румънската армия са засекли неизвестна летателна цел, приближаваща се към националното въздушно пространство в сутрешните часове на 25 ноември в района на окръг Тулча.

В 06:28 ч. два германски изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ (Eurofighter Typhoon) от авиобаза „Михаил Когълничану“ са били вдигнати по тревога, посочва румънската агенция. Целта е навлязла в румънското въздушно пространство от посока Вълкове (Украйна) към района на Килия Веке. В 06:55 ч. е издаден сигнал RO-ALERT за населението в окръг Тулча.

По-късно, в 07:11 ч., екипажът на изтребител „Юрофайтър" е докладвал радарен контакт с обекта вече над украинска територия. В 07:37 ч. са излетели и два изтребителя F-16 от авиобаза Борча, а малко по-късно – в 07:48 ч. – е издадено предупреждение RO-ALERT и за окръг Галац.

В 07:50 ч. румънските радари отново са регистрирали навлизане във въздушното пространство на страната, като един от самолетите F-16 е осъществил радарен контакт с неизвестната цел.

Румъния е засилила системата за наблюдение и реагиране след зачестилите случаи на навлизане на руски дронове на нейна територия в хода на продължаващите руски удари по цели в Южна Украйна в близост до румънската граница. Властите уверяват, че отбранителните структури са в постоянна готовност и работят в тясна координация с партньорите от НАТО.