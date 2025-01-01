Румъния, членка на НАТО, граничеща с Украйна, изпрати изтребители след ново нахлуване на дронове на нейна територия, съобщи министерството на отбраната, цитирано от АФП.

„Дроновете се появяваха периодично на радара в продължение на около 12 минути“ след руски въздушни удари в близост до границата на Румъния с Украйна, се посочва в прессъобщение на министерството.

„Не са съобщени случаи на сблъсък на въздухоплавателни средства със земята“, се казва още в него.

От началото на войната срещу Украйна, в Румъния постоянно се намират останки от руски дронове, особено когато Русия нанася удари по украински пристанища.

Според украинския президент Володимир Зеленски Русия разширява войната след въздушните тревоги в съседните на конфликта Полша и Румъния, които са членки на НАТО. Руските военни знаят точно къде летят дроновете им и това не е самостоятелно решение на някакви подчинени командири, написа Зеленски в Телеграм.