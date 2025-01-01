Обектът, паднал и взривил се в царевична нива в Източна Полша тази нощ, е бил дрон, сочат предварителните данни от разследването, предаде Ройтерс, като се позова на полски прокурор.

Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители.

"Проверката на експлозията показва, че обектът по всяка вероятност е дрон с военно предназначение", заяви пред репортери прокурорът. Той добави, че дронът най-вероятно е бил повреден от експлозиви.

Tajemnicza eksplozja na polu kukurydzy. 100 km od wschodniej granicy ⬇️ https://t.co/XnkbiPu5YZ — DoRzeczy (@DoRzeczy_pl) August 20, 2025

По-рано полицията съобщи, че неидентифициран обект е паднал в нива в село в източния Люблински окръг, който граничи с Украйна.

Полската агенция ПАП уточни, че при взрива не е имало ранени. На място полицаите са открили изгорял метал и пластмасови останки, добави агенцията. Тя обясни, че дронът не е имал бойна глава и е съдържал малко количество експлозиви, така че най-вероятно е бил примамка.

Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията. Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, информира Ройтерс.