Европа не е готова да се справи ефективно с руска атака с дронове и трябва да интегрира „изпитаните в битка“ способности на Украйна, за да се защити по-добре. Това заяви еврокомисарят по отбраната Андриус Кубилиус, предаде АФП.

Блокът от 27 държави се опитва да запълни пропуските в отбраната си срещу дронове, след като през септември самолети на НАТО свалиха руски дронове над Полша.

„Защо ни отне повече от две години и руската провокация с дронове срещу Полша, а също и срещу балтийските държави и Румъния, за да разберем, че не сме готови да засичаме руски дронове и да ги унищожаваме с рентабилни средства? Руснаците се учат. А ние?“, каза Кубилиус в реч във Вилнюс.

НАТО изпрати подкрепления на източния си фланг и разполага повече средства за защита срещу дронове след инцидента в Полша.

ЕС също съобщи, че иска да изгради система за противодействие на дронове, но подробностите все още не са ясни и всеки план вероятно ще отнеме години.

Кубилиус настоя, че докато европейските държави се опитват да наваксат, те трябва да се опитат да включат Украйна и нейната бойно изпитана армия от около 800 000 души като ключова част от по-широката си отбрана.

„Ако не го направим, ще допуснем историческа грешка, която ще ни направи по-слаби. И ще направи Украйна по-слаба“, посочи той.

Бързането да се подсилят отбранителните сили на ЕС идва в момент, когато европейските разузнавателни агенции предупреждават, че руският президент Владимир Путин може да се опита да атакува страна от НАТО в следващите години, ако войната в Украйна приключи.