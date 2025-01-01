Националният съвет за сигурност на Белгия се събра преди около час, за да обсъди ситуацията с все по-често навлизащи дронове във въздушното пространство на кралството, както и мерките, които да бъдат предприети в тази връзка. Междувременно снощи бе подаден сигнал за нов подобен инцидент, предава БНР.

В полицията на Остенде - най-голямото пристанище на Северно море в страната, са получени няколко сигнала миналата вечер за забелязан дрон над центъра към 19 ч. местно време, потвърди неин говорител и допълни, че снимките ще бъдат подложени на щателен анализ. Това става само ден, след като на летище "Завентем" в Брюксел бяха отменени 54 полета заради безпилотни апарати, каквито бяха забелязани и над две военни бази във Валония и Фландрия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е провел разговор с белгийския министър на отбраната Тео Франкен, съобщиха в Х от пресслужбата на министерството на отбраната.

Двамата са обсъдили помощта, която съюзниците са готови да дадат за "премахването на това предизвикателство". Денят е доста напрегнат за премиера Барт де Вевер, който не може да постигне съгласие по бюджета и в ранния следобед ще бъде приет от краля, когото ще информира за ситуацията до момента. Запознати не изключват аудиенцията да е свързана и с подаването на оставка.