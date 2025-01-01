Основното летище в столицата на Белгия се очаква да възобнови дейността си днес, след като около 80 полета бяха отменени поради подозрения за прелитащи дронове.

Около 400-500 пътници са били принудени да прекарат нощта на летище "Завентем", съобщи пред АФП говорителката на летище Брюксел Ариане Гусенс.

„Ситуацията ще се нормализира през деня“, добави тя.

Миналата вечер въздушният трафик беше спрян като предпазна мярка и на второто по големина летище Шарлероа, съобщиха операторите там.

Skeyes, компанията, отговорна за контрола на въздушния трафик в Белгия, спря полетите два пъти, около 20:00 ч. и около 22:00 ч. местно време вчера, след като дронове бяха забелязани в близост до летище "Завентем" и летището в Лиеж.

Белгия свиква Съвет за национална сигурност заради инцидентите с дронове

Прекъсванията идват след поредица от мистериозни инциденти с безпилотни летателни апарати, насочени към летища и военни обекти в няколко европейски страни, включително Германия и Дания.

Подозренията са за потенциално руско участие, като напрежението е високо, тъй като войната в Украйна продължава вече четвърта година.

През уикенда белгийските власти съобщиха, че дронове са забелязани над военната база Клейне-Брогел, където се смята, че се съхраняват американски ядрени оръжия.

Белгийското военно разузнаване посочи, че разследва сигнала.

На 3 ноември министърът на отбраната Тео Франкен отказа да посочи Русия, но заяви, че изглежда, че става дума за координирана операция, проведена от професионалисти.

„Те се опитват да всеят паника в Белгия. Това е дестабилизация“, каза Франкен.