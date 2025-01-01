Обединеното кралство се присъедини към Франция и Германия в изпращането на специалисти и техника, които да помогнат на Белгия да се справи с нарастващия брой навлизания на дронове около стратегически обекти, съобщи началникът на британския генерален щаб Ричард Найтън пред Би Би Си.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен благодари на „британските приятели“ за решението да разположат екип за противодействие на дронове в Белгия, след като Франция и Германия обявиха подобни действия по-рано през седмицата.

Мярката бе предприета, след като летищата в Брюксел и Лиеж бяха принудени временно да спрат полетите миналата седмица заради неидентифицирани дронове в тяхното въздушно пространство. Подобни летателни апарати са били засечени и над пристанището в Антверпен, а също така са летели над военни бази, потвърдиха белгийските власти.

Европейската комисия предупреди, че зачестилите навлизания на безпилотни летателни апарати над критична инфраструктура в ЕС са част от „хибридна война“, водена от Русия. Москва отрича обвиненията.

След спешно заседание на Националния съвет по сигурността в четвъртък Франкен съобщи, че Националният център за въздушна сигурност на Белгия ще започне да функционира изцяло от 1 януари 2026 г. До тогава Белгия е поискала помощ от Берлин, Париж и Лондон, които изпращат експерти.

Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че инцидентите с дронове са свързани с преговорите в ЕС относно използването на замразените руски активи за финансиране на отбраната на Украйна. Повечето от тези активи се съхраняват в белгийската финансова институция Euroclear.

„Това е мярка, целяща да всява страх и несигурност в Белгия — предупреждение: не пипайте замразените активи. Няма друго логично обяснение“, заяви Писториус на пресконференция, цитиран от „Ройтерс“.

Въпреки че белгийското правителство не посочи официално Москва, източници от разузнавателните служби коментират пред телевизия VRT, че нямат съмнение откъде идват дроновете. | БГНЕС