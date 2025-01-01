Представители на ПП-ДБ с коментар пред журналисти след консултациите при президента. Те бяха запитани кога ще бъдат предсрочните избори.

Атанас Атанасов на консултациите при Радев: Сега разговаряме с президента или с конкурента (ВИДЕО)

Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев каза, че датата за изборите е изцяло в правомощията на президента. "Това, което обсъдихме е Законът за удължителния бюджет, който трябва да бъде внесен от правителството по възможност още тази седмица, за да може да бъде приет преди края на годината", каза Василев.

Минималната работна заплата се увеличава, припомни той.

Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев също се включи с коментар. "Няколко важни неща, които трябва да свършим в това Народно събрание - махане на охраната на всички депутати, на първо място на Пеевски, ние свикваме извънредна комисия, изкарване на Пеевски от кабинет 22А", каза Мирчев и допълни, че искат 100% машинно гласуване.