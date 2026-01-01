Столична община представи своето становище по актуализацията на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ - ключов документ за бъдещето на планината, който определя правилата за опазване и достъпност.

Общината подкрепя необходимостта от актуализация на Плана, като същевременно счита, че той следва да бъде прецизиран и доработен така, че да се превърне в ясен, работещ и законосъобразен инструмент за управление на планината.

Становището на Столична община е подкрепено от независима експертна оценка, възложена в рамките на общественото обсъждане на представения проект, с цел обективно да се прецени доколко Планът създава ясна и приложима рамка за управление.