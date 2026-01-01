Един от членовете на прочутата престъпна групировка „Розовите пантери“, участвал в дръзкия въоръжен обир на бижутерия в Халкидики, е арестуван в България. До задържането се стигна, след като гръцките власти идентифицираха извършителите на престъплението, при което бяха откраднати бижута и луксозни часовници на стойност близо 580 000 евро.

След продължило месеци разследване служители на Поддирекцията за борба с организираната престъпност в Северна Гърция са установили самоличността на двама сръбски граждани на 48 и 46 години. Срещу тях са издадени европейски заповеди за арест, въз основа на които единият е задържан в България, а другият – в Хърватия, пише „Прототема“.

Двамата са сочени като членове на международната престъпна мрежа „Pink Panthers“ (Розовите пантери), действаща в рамките на транснационалните групи на балканската организирана престъпност. Групировката е известна с високата си степен на организация, адаптивност и непрекъснато усъвършенстване на методите си, като се специализира в обири на бижутерии в цяла Европа. Основна цел на нападенията са скъпи бижута и луксозни часовници от реномирани търговски обекти.

Въоръженият обир в Халкидики е извършен по обяд на 2 септември 2025 г. в бижутерия, разположена в хотелски комплекс в района на Сани. Двамата основни извършители нахлули в магазина, насочили оръжие към служителите и за секунди отнели наличните ценности, след което напуснали мястото с изключителна бързина. Действията им ясно показали, че атаката е била внимателно планирана както по отношение на изпълнението, така и на последвалото бягство.

Разследването на гръцката полиция, проведено в тясно сътрудничество с чуждестранни служби и Европол, е установило, че общо четирима членове на групировката са пребивавали на гръцка територия в периода от 20 август до 2 септември 2025 г. с единствената цел да извършат обира. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи за самоличност и са наемали автомобили, върху които впоследствие са поставяли крадени регистрационни номера, за да затруднят проследяването си от органите на реда.

Преди самото престъпление извършителите многократно са наблюдавали района и са планирали в детайли действията си. За придвижването си до бижутерията и за бягството са използвали както автомобили, така и електрически тротинетки. По време на обира 48-годишният заподозрян, заедно с все още неустановен съучастник, е заплашил с оръжие двама служители и е отнел ценности на стойност 579 805,75 евро. Паралелно с това 46-годишният, подпомаган от неизвестна жена, е играл поддържаща роля, като се е представял за клиент и е наблюдавал обстановката около обекта.

Известно е, че по-възрастният от двамата е регистриран в Швейцария за серия кражби с взлом, а властите проверяват и възможното им участие в други подобни въоръжени грабежи в различни европейски държави през 2024 и 2025 г.

След задържането им в България и Хърватия се очаква компетентните съдебни органи да се произнесат по екстрадицията на двамата заподозрени в Гърция, където ще бъдат изправени пред съда.