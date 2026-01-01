Кола падна в коритото на реката в с. Градежница, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен на 5 януари.

Към мястото е изпратен незабавно полицейски екип, като е установено падналото в реката превозно средство и е оказана помощ на 28-годишния водач и 21-годишна пътничка от автомобила.

По първоначална информация, водачът е загубил контрол над автомобила и е последвало падане в реката. Двамата са откарани за преглед и лечение в болница в Плевен.

Водачът е тестван с техническо средство за алкохол и наркотици, като пробата за наркотици е дала положителен резултат за метамфетамин. Установено е още, че превозното средство е с прекратена регистрация, а регистрационните табели поставени на него са издадени за друг автомобил.

По случая в РУ Тетевен е образувано досъдебно производство и работата продължава.