Анджелина Джоли напуска Холивуд, за да отвори нова страница в живота си - най-вероятно извън САЩ, съобщиха източници пред Page Six.

50-годишната актриса, режисьор и хуманитарен деец е пуснала на пазара историческото имение на Сесил Б. Демил на стойност 25 милиона долара, в което живее от 2016 г., и дискретно показва имота на потенциални купувачи, съобщи източник пред People тази седмица.

През 2026 г. звездата от „Maria“ ще разделя времето си между Ню Йорк, където се намира нейният моден бутик Atelier Jolie, и Европа „за повече уединение“, и дългогодишния си втори дом Камбоджа, където тя е гражданин, казаха източници пред PageSix.

Анджелина Джоли посети граничния пункт „Рафах“ между Газа и Египет

„Тя не може да се отдалечи достатъчно от драмата… единственият начин да си даде почивка е да си тръгне“, заяви Джей Бенджамин - актьор и продуцент, чиито отношения с Джоли датират от 2005 г.

„Тя ще замине и ще се освободи от напрежението - ще работи само по неща, които движат сърцето, душата и страстта ѝ. Тя е прекрасна, талантлива и щедра жена“, добави Бенджамин.

Драмата около Анджелина е свързана най-вече с горчивата ѝ раздяла с бившия ѝ съпруг Брад Пит, на 62 години, с когото постигна окончателно споразумение за развод на 30 декември 2024 г. Това стана 8 години след като тя подаде молба за развод на фона на поредица от последвали съдебни битки.

Всъщност Джоли и преди е изразявала желанието си да напусне „Ла Ла Ленд“, като е отбелязвала, че е обвързана с Лос Анджелис само докато всичките ѝ шест деца от Брад навършат 18 години - което ще се случи през юли, на рождения ден на близнаците Нокс и Вивиен.