Единственият банкомат на входа на Общината в Невестино вече е празнен и зареденото още на 31 декември евро е изтеглено.

За ден и половина от обращение са изтеглени около 1 млрд. лв.

Повечето хора продължават да пазаруват с левове. Местните могат да ползват и дебитни карти. Общината също има пълна готовност да работи и с евро, и с лева. По магазините също няма проблеми. Повечето хора обаче продължават да пазаруват с левове.

Така ще е вероятно до края на януари. Дори има коментари и очаквания този срок да се удължи с централно решение.

Зам.-кметът на Невестино Йордан Глогов коментира пред БНР:

Как премина първият ден с евро в магазините у нас

"Пазарува се навсякъде с левове. Докато хората не изчистят левовете, така ще е. Имат лева доста. Не знам дали до края на януари ще изчистят левовете, но ще ги обменят, най-вероятно. Вземат ли първата пенсия в евро ще се оправят нещата. Днеска няма пари, празни банкомати, изтеглени са, но лека-полека влизаме".