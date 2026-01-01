Двама мъже се опитаха да отмъкнат шоколади от магазин в Пловдив, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 5 януари в район „Източен“.

Сладка кражба: Мъж задигна шоколади за близо 130 лв. от магазин

Опитът на извършителите да излязат извън касовата зона с незаплатени шоколади за 150 евро бил осуетен и те са били задържани.

През деня в магазин на известна верига за текстилни и битови продукти в район „Северен“ е била установена липсата на стоки за около 50 евро.

Като заподозряна е млада жена, срещу която се води предварителна проверка.