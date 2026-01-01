Два случая на откраднати коли край Казанлък, съобщиха от полицията.

На 5 януари в РУ-Казанлък е получено съобщение от 30-годишен мъж, че противозаконно е отнет личния му автомобил, който бил паркиран на паркинг в с. Търничени. В резултат на предприетите от полицейските служители незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, колата е установена в местност в землището на с. Асен.

Същия ден в РУ-Казанлък е получено съобщение от 25-годишна жена, че противозаконно е отнет автомобил, който бил паркиран в с. Асен. В резултат на предприетите от полицейските служители незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, колата е установена в с. Скобелево.

По случаите са започнати разследвания.