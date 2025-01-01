Криминалисти от Районното управление във Велинград установиха извършителите на грабеж само за няколко часа, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера рано сутринта. 23-годишен мъж от якорудското село Аврамово съобщил, че на улица в курорта е бил нападнат от двама непознати. След отправени заплахи грабителите отмъкнали мобилния му мобилен телефон и сумата от 200 лева, след което избягали.

За работа по случая незабавно е сформиран екип от служители на група „Криминална полиция“ при РУ-Велинград. За кратко време органите на реда установили, че автори на нападението са двама местни жители – на 18 и 16 години. Двамата са задържани за срок до 24 часа в ареста на полицейското управление в курорта.

По случая се води бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.