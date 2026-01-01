Мъжът, който падна с дете на ръце в Хасково, след като ритна електробус, е настанен в болница, съобщиха от полицията.

Опасният инцидент е станал на 10 юни в 11:10 часа. Пострадалият е на 33 години.

Опасна и безотговорна ситуация: Мъж с дете на ръце рита електробус на пешеходна пътека в Хасково и пада

На пешеходна пътека на булевард „България“, той е навлязъл на платното и с крак е ритнал преминаващият автобус.

Той е паднал на пътното платно. Мъжът е в болница - без опасност за живота. Съставен е акт.