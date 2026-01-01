Eдиният от обвинените за катастрофата на "Челопешко шосе" - Васил Филипов, живее в общинско жилище, което ще му бъде отнето. Това заяви пред „Телеграф“ кметът на район "Кремиковци" Лилия Донкова.

„Според наредба на Столична община, ако наемател получи ефективна присъда за повече от 2 години, няма право да живее в жилището. Така че ние ще се възползваме със сигурност от тази процедура. Не сме възстановили заповедта му за настаняване, просто ще си вземем жилището. Въпросът е, че трябва да изчакаме присъдата“, обясни Донкова.

След зверската катастрофа: Тежки последици за пострадал при „Челопешко шосе“

По думите на кмета Васил Филипов, който се заби с автомобила си в автобус на градския транспорт, цял живот живее в общинско жилище. Миналата година втората му съпруга купила жилище на детето си. „По тази причина прекратихме договора. По наредба и един квадратен метър да имате в Столична община, нямате право на общинско жилище. Само че съдът, не мога да ви кажа защо, реши, че не сме прави. Той постанови, че не сме обследвали дали жилището е годно за живеене. Но кой купува в София негодно за живеене жилище? А ние как ще обследваме частно жилище?“, попита тя. По думите на Донкова въпросното съдебно решение не може да се обжалва.

Според кмета по документи Васил Филипов работи в строителството. „Декларирал е минимални доходи“, подчерта тя. И допълни: "Те имат право да са общински наематели, защото по наредба отговарят на условията - доходите са им малки. Да, най-често не ги осигуряват на това, което получават, но ние няма как да го докажем, защото работим с документи".

Според Донкова вторият обвиняем - Траян, не живее в общинско жилище.

По думите ѝ гонки се правят не само извън населените места в района, но и в самите тях. При нея обаче не са подавани оплаквания от граждани. Предполага, че ако има такива, те са били адресирани към полицията. „Още в понеделник подадохме искане до Столична община за поставяне на пътни неравности, повдигнати пешеходни пътеки, монтиране на камери за скорост на няколко места“. Тя подчерта, че и преди са правени искания за повдигнати пътеки по „Челопешко шосе“, но им било отказвано с мотива, че е трасе на градския транспорт.

Междувременно стана ясно, че чешките власти проверяват как са издадени шофьорските книжки на двамата обвиняеми за катастрофата.