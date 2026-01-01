Софийският градски съд определи мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо Траян Филипов, привлечен като обвиняем във връзка с тежкото пътнотранспортно произшествие на "Челопешко шосе", при което загинаха четирима души, а други петима бяха ранени.

Съдът прие, че събраните до момента доказателства сочат, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост около 140 км/ч при разрешена скорост от 60 км/ч. В същото време съдът отбеляза, че на този етап от разследването не могат да бъдат направени категорични изводи за провеждане на нерегламентирана гонка между двата автомобила, предаде БНТ.

Заради счупен гръбнак: Отложиха мярката на единия обвиняем за инцидента на „Челопешко шосе“

Според съдебния състав липсват доказателства, че Траян Филипов е засякъл или ударил другия водач, както и че носи отговорност за действията на другия участник. Наличието на следи от синя боя по автомобила, без това да е потвърдено от свидетелски показания или експертно заключение, не е достатъчно основание да се приеме, че непосредствено преди катастрофата е имало съприкосновение между двата автомобила. Към настоящия момент не е изяснен и произходът на въпросната боя.

Съдът посочи, че наличните доказателства по-скоро обосновават обвинение за причиняване на средна телесна повреда при управление на моторно превозно средство след превишаване на разрешената скорост с повече от 50 км/ч. Липсват доказателства за извършване на опасни маневри или хулигански действия извън самото значително превишаване на скоростта. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода от 4 до 12 години.

НАП проверява доходите на шофьорите от катастрофата на ул. „Челопешко шосе“

Съдът не установи опасност обвиняемият да се укрие. Въпреки това прие, че е налице опасност от извършване на престъпление, изведена от начина на извършване на деянието. Според мотивите движението с изключително висока скорост в район с пешеходна пътека и спирка на градския транспорт демонстрира грубо пренебрежение към правилата за движение и към възможните последици за живота и здравето на останалите участници в движението. Съдът отбеляза, че обвиняемият е допускал възможността да причини тежко пътнотранспортно произшествие.

Като допълнителен аргумент за най-тежката мярка за неотклонение беше посочена възможността обвиняемият да въздейства върху свидетели, включително върху лицата, които са пътували с него в автомобила. Съдът прие, че в случая общественият интерес надделява над личния интерес на обвиняемия. Определено беше задържането първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.

Правят карта на местата за гонки и рисковите пътища, ускоряват връчването на фишове

В последната си дума пред съда Траян Филипов заяви: "Какво да кажа, не искам мярка за неотклонение."

Определението на съда не е окончателно и подлежи на жалба пред Софийския апелативен съд. В случай на такава заседанието, то ще е на 16 юни.