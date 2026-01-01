Шофьорът на лек автомобил Васил Филипов се подобрява и се надяваме в скоро време да бъде предаден на органите на реда, каза ортопед-травматологът, завеждащ операционен блок д-р Станислав Милев на брифинг пред сградата на болница "Св. Анна" относно състоянието на настанените в лечебното заведение пациенти, пострадали при тежката катастрофа на ул. "Челопешко шосе".

Той е опериран от неврохирурзите, с фрактура на прешлен, обясни д-р Милев и добави, че пациентът не е в реанимация, а е останал в клиниката. Първично нямаше неврологична увреда и съответно не се очакват последствия, поясни той. На въпрос дали мъжът може да бъде изписан скоро, Станислав Милев отговори, че това е по преценка на колегите му, но по-скоро да.

На 8 юни мярката за неотклонение на обвиняемия шофьор на лек автомобил Васил Филипов, настанен в "Св. Анна", не беше разгледана, заради здравословното му състояние.

Относно другия настанен пациент в лечебното заведение, началникът на операционния блок обясни, че той е бил с две фрактури - счупвания в долния край на бедрената кост и на предмишницата. Тези фрактури са първично инвалидизиращи, така че при всички случаи пациентът ще има последствия от тези счупвания - трудно раздвижване и обща инвалидизация, добави д-р Милев.

Пациентът е стабилизиран и се възстановява. Операцията на първата, по-голяма и по-тежка фрактура, на бедрената кост е продължила час и половина, а втората операция е продължила около 40 минути, каза още той.

В УМБАЛ "Св. Анна" след катастрофата са постъпили шестима пациенти, двама на собствен ход с автомобил, като те са освободени същата вечер за домашно лечение, съобщиха от болницата. Един от пострадалите е бил с разкъсване на аорта и е пренасочен към УМБАЛ "Св. Екатерина", където впоследствие е починал. Четвъртият пациент в лечебното заведение е починал, а за лечение в болницата са останали двама.

На 9 юни съдът постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" на другия обвиняем шофьора на лек автомобил Траян Ф. Постановено е задържането му първоначално да се изпълнява в лечебно заведение, а след изписването му – в следствения арест или в болницата към затвора в София.