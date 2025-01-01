В кметството в Свети Влас е получен сигнал за открито тяло на жена във ваканционно селище Елените, каза кметът Иван Николов.

По първоначална информация тялото е на жена, открито в апартамент на втория етаж на сграда в курорта.

„Елените“ след бедствието: Потопът превърна селището в сцена от филм на ужасите

Случаят се проверява от полицията.

Припомня ме, че усложнената метеорологична обстановка след поройните дъждове в Бургаско взе три жертви и нанесе материални и инфраструктурни щети. Бедствено положение е обявено в общините Бургас, Царево и Несебър.

Тялото на първия мъж бе открито на работното му място в подземен етаж на сграда в курорта. Втората жертва е багерист, участвал в разчистването на пътя в "Елените". Мъжът е бил отнесен от голяма водна маса. Третата жертва е граничар, съобщи министър Даниел Митов и изрази съболезнования на близките на загиналите. Той отправи призив към гражданите да не отказват евакуация и допълни, че в следващото денонощие се очакват още валежи.