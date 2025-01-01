Жертвите при потопа в курорта "Елените" вече са четири, а докато едни се евакуираха, други се възползваха от празните домове, за да крадат пари и покъщнина. Поради тази причина на входа на “Елените” към този момент има строг пункт, през който не се пуска никой в рамките на курорта поне докато не се събере оперативния щаб и не измисли на какъв принцип ще бъдат пускани хората. Но докато едни крадат, други рискуват живота си, за да спасяват бедстващите. Един от тези хора е Христо Пехливанов от специализираните полицейски сили, посочва NOVA.

Снимка, на която спасява едно от децата, които пострадаха в курорта, се разпространи в социалните мрежи.

“Колкото и клиширано да е, призванието да си полицай е преди всичко да помагаш на хората. В случая това беше второто дете, след него имаше трето, помогнали сме на три украински семейства”, сподели той за преживяването.

„Елените“ след бедствието: Потопът превърна селището в сцена от филм на ужасите

По думите му хората са притеснени за живота си и за имуществото си: “Повечето са чуждестранни семейства. Имаше и българи, на които помогнахме”.

“Няма човек, който да не го е страх. Всеки един колега е преминал през трудности, може би това го мотивира повече”, разказа Пехливанов и сподели, че едно благодаря е достатъчно за помощта, независимо от това на какъв език е.

На същото мнение е и Стоян Стоянов, който е един от петимата обучени водолази и спасители на пожарна безопасност Бургас.

“Няма нищо по-хубаво от това да видиш благодарността в очите на човек, който си спасил”, сподели той.

Стоян Стоянов тръгва на работа като всеки един работен ден, който често е спасителна операция. Но този ден се казва истински апокалипсис. “Работният ден беше тежък, някъде около 11:00 часа облякохме костюмите, започнахме да разузнаваме, да издирваме и вадим хора. Около 20:30 свалихме костюмите”, каза той.

“Не беше никак лесно. Имаше доста бедстващи хора и щети по инфраструктурата, което затрудняваше екипите. В такива ситуации не е лесно”, споделя спасителят.

Стоян тъгува, че сред спасените не е граничният полицай Стефан Иванов, който е на същото място, по същото време и със същата мисия. Въпреки бурното море, в опит да намери и спаси човек, Стефан се качва в лодка. Малко по-късно приливната вълна я обръща и удря тежко опитния боцман и дългогодишен служител на граничен кораб Балчик.

Днес родното му село Изворово край Бургас тъгува за 58-годишния Стефан, който има двама сина и внуци, познат като изключително отзивчив човек. В социалните мрежи началникът на гранична полиция главен комисар Антон Златанов написа: “Те винаги отиват там, откъдето всички бягат! А него си го взе морето! Главният ни боцман - Стефан Иванов! Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора! Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!”

Стефан напомня, че всеки един човешки живот е крехък, въпросът е как се грижим за него.

Още една снимка развълнува социалните мрежи - на нея се виждат двама пожарникари, които спасяват деца от потопа. Един от тях е Стефан Георгиев.

“Между първата и втората вълна беше спаднала малко водата и с колеги влязохме вътре, за да вадим колкото се може повече хора. Тогава извадихме едно семейство с три дечица и една майка”, разказа той за снимката.

“Децата бяха доста уплашени, но майката ги успокои и те видяха, че всичко ще е наред. Нещата бяха напрегнати, но успяхме да ги успокоим и да ги вземем на ръце, за да не се намокрят, защото беше много студено”, допълни Стефан Георгиев.

По думите му емоции винаги има. “Доста е напрегнато, но най-важно е човек да бъде хладнокръвен. Ако ние направим грешки, няма кой да помогне на другите, които са доста по-уплашени от нас в този момент”.

“Различното при бедствието в “Елените” е, че то беше доста голямо като мащаб за толкова малка територия и имаше много хора, които бяха разпръснати на много различни места. Добре, че беше добра организация и всеки помага с каквото може”, обясни пожарникарят.

“Имаше доста голям риск в дадени моменти и точно това се опитахме да обясним на хората. Искахме да са спокойни, за да може и ние да им помогнем”, каза той.

“Първото нещо което хората направиха, бе да ни благодарят и да ни прегърнат, защото им помагаме в този труден момент”, обясни Стефан Георгиев.

Пожарникарят сподели, че с останалите спасители са щастливи и доволни, че могат да помагат на хората, за да има по-малко жертви.

“Избрах да съм пожарникар, защото е работа, която помага, и е отдадена на всички хора, които имат нужда”, допълни той.