Оперативната обстановка на територията на област Бургас постепенно се нормализира. Всички сили и средства на Министерството на вътрешните работи в района оказват съдействие на местната власт за преодоляване на последствията в наводнените населени места. За днес е обявен жълт код за опасно време в североизточната част на страната. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица. Това съобщиха от пресцентъра на МВР за актуалната ситуация след пороите в страната.

През изминалото денонощие в цялата страна екипите на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 340 сигнала, свързани с усложнената метеорологична обстановка. Служители на полицията, жандармерията и пожарната са евакуирали над 100 души в засегнатите населени места. Бедствени положения бяха обявени в общини на територията на областите Бургас, Монтана, Видин, Перник и Кърджали. От регистрираните сигнали 218 са били за паднали дървета, 100 за отводнявания, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, като по данни на електроразпределителните дружества се работи по отстраняване на авариите.

В област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените. Евакуирани са десетки хора, сред които и деца. Временно без електрозахранване бяха части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение беше обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

В област Монтана без ток са населени места в общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци. Системата BG-Alert беше активирана и в тази област.

В област Видин без електрозахранване остана цялата община Чупрене поради скъсан далекопровод. Част от пътната мрежа беше затворена заради паднали дървета.

В област Перник беше обявено бедствено положение в община Трън. Без ток са села в общините Брезник, Трън и Земен. Системата BG-Alert беше активирана и тук.