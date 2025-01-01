След разрушителното наводнение в част от черноморските ни курорти, което отне четири човешки живота, доведе до извънредна евакуация и предизвика сериозни щети, се появи нова, неочаквана сцена в Царево —десетки хора изпълниха плажа и крайбрежието, за да търсят пари и ценности.

Причината? Силната приливна вълна отнесла сейф, пълен с пари и злато, от сградата на автосервиз в близост до морето. За това споделиха пред медиите самите потърпевши. Фирмата, чиито активи и сейф са отнесени, няколко пъти е претърсвала терена с багер и хора, опитвайки се да си намери собствеността. Безрезултатно обаче. Заради безпрецедентната ситуация и огромните разрушения, вероятно потопът е отнесъл още много други лични вещи и покъщнина към морето.

Водното бедствие в Царево отнесе сейф, пълен със злато и пари

Сейфът и ценностите

Градските легенди се разнесоха бързо в Царево, в региона, но и извън това дори, а още на следващия ден след трагедията плажната ивица се изпълни с хора, въоръжени с лопати, чували, ръкавици, торби, подръчни средства и… надежда, че ще намерят нещо.

Очевидци разказаха в социалните мрежи, че са видели хора да намират банкноти от 50 и 100 лева, полузаровени в пясъка или носени от вълните. Някои от тях са си тръгвали с „плячка“ в джобовете, други - просто с празно любопитство.

„На плажа беше пълно с възрастни, млади, цели семейства. Ровеха в пясъка, някои буквално с ръце“, сподели жител на Царево пред местна медия.

Засилена охрана и полицейско присъствие

Затова днес морският град осъмна под засилен полицейски контрол. Властите предприеха строги мерки за ограничаване на достъпа до плажните ивици, превръщайки ги в забранена зона за стотици авантюристи, прииждащи с надеждата за бързо и лесно забогатяване.

От ранните часове на деня на всички входни артерии към Царево бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Полицейски патрули щателно проверяват всеки автомобил и не допускат в града лица, които не могат да докажат основателна причина за посещението си. Целта е ясна – да се спрат тълпите от иманяри, които изпълниха плажа в последните дни.

На самата плажна ивица, където се предполага, че стихията е изхвърлила или разбила ценния сейф, е разположена "втора цедка" от полицейски служители. Те патрулират по брега и не допускат никого, освен пряко ангажираните с издирването. Според информация на БГНЕС, единствено собствениците на изгубеното съкровище, техни близки и специално нает екип имат право да претърсват района.

В мащабната операция са включени тежка техника, включително багер, който пресява тонове пясък и тиня, както и екип от професионални водолази, които изследват морското дъно в близост до брега.

Обществено възмущение

Докато една част от града още възстановява щетите от наводнението, друга се е впуснала в нещо като съвременна „златна треска“. Този контраст предизвиква и сериозна обществена реакция. Мнозина критикуват случващото се, определяйки го като мародерство, което няма място в момент на човешка трагедия.

Към момента няма официална позиция от полицията или местната власт дали е подаден сигнал за изчезнали средства или е образувано разследване. Очаква се в близките дни да бъде дадена яснота по случая.

