От днес учебните заведения на територията на Община Несебър минават в онлайн режим на обучение в следващите три дни. Това съобщи БНТ. Мерките се предприемат заради влошената метеорологична обстановка. Валежите продължиха през цялата нощ, като вали и към този момент.

Предупреждение: Жителите на застрашените от наводнение райони в община Царево да напуснат домовете си

Достъпът до ваканционно селище “Елените” е забранен заради риск от нови наводнения.

Остава и контролно-пропускателният пункт преди входа на курорта, както и 24-часовата полицейска охрана.

Мерките се предприеха заради случаите на мародерство в курорта. Много апартаменти и къщи са с разбити врати и прозорци, което е предпоставка за кражби.