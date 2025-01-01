В МОСВ е постъпил докладът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна от проверката, разпоредена от министъра на околната среда и водите Манол Генов след наводнението от 3 октомври във ваканционно селище „Елените“.

Оперативният щаб на МВР: Каква е ситуацията след обилните дъждове, има ли критични точки

От провеждания от 2013 г. до момента мониторинг за физикохимичното състояние на река Дращела през годините се откроява ясна тенденция за пресъхване на реката в летните месеци на годината. Това е наложило мониторингът да се изпълнява в зимните и пролетните месеци. Река Дращела е ляв приток на река Козлука, като се влива в нея преди навлизането ѝ в курорта „Елените“.

Според доклада на БДЧР още през 2009 г. е образувана преписка за незаконно застрояване на дере Козлука, която е препратена по компетентност до Община Несебър, РДНСК – Бургас, Районна прокуратура – Бургас и Областен управител на Бургас за установяване на законността. С резолюция на Районна прокуратура – Несебър преписката е прекратена.

Сериозни пропуски в „Елените“: Сгради, построени върху река, и липса на документация

По отношение на контролната дейност в дирекцията са постъпили два сигнала за река Дращела при ваканционно селище „Елените“, по които са извършени проверки.

През 2015 г. в БДЧР е получен сигнал за застрояване на р. Дращела при в.с. „Елените“. Проверката на място установява, че реката преминава през цялата територия на вилното селище, като коритото е покрито почти изцяло. В периода 2006-2007 г. дерето е било покрито в долната част, при устието. Покриването е от мост от общежитие в комплекса до вливане в Черно море. Изградени са един хотел и няколко атракциона. РДНСК е уведомена веднага след проверката за извършване на контрол относно законосъобразността на изградените обекти.

През 2019 г. от БДЧР е извършена проверка съвместно с РИОСВ - Бургас, Община Несебър и Национална асоциация „Българско Черноморие”, която тогава е подала сигнал в МОСВ за замърсяване на бреговете и коритото на река Дращела в западната част на „Елените”. При обхода на място отново се констатира, че реката е покрита и застроена на почти 2 километра от мост при общежитие до плажната ивица. За наличието на отпадъци в обследвания участък е образувано наказателно производство от Районна прокуратура-Несебър.

Ограничават достъпа до „Елените“, откриха незаконно сметище в района

В деловодната система на БДЧР не е открита информация за съгласуване на инвестиционни предложения, свързани с покриване на речното корито на р. Дращела и за строителството на сгради в него.

В доклада е направен и пълен преглед на съгласуваните от БДЧР инвестиционни предложения (ИП) в близост до река Дращела/Козлука. Изразените становища за допустимост са следните:

За ИП „Локална пречиствателна станция за отпадъчни води в местност „Козлука“, землище „Свети влас“ – допустимост, 27.06.2011 г.

За ИП за изграждане на жилищни сгради процедурата е прекратена с Решение на директор на РИОСВ – Бургас, 11.06.2012 г.

За ИП „Промяна предназначението на съществуващо водовземно съоръжение от „собствени нужди“ в за „стопански цели“ в местност „Козлука“ – допустимост, 15.02.2013 г.

За ИП „Водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение - сондажен кладенец в землище гр. Св. Влас“ – допустимост, 18.07.2013 г.

За ИП „Изграждане на жилищна сграда в местност „Козлука“, землище Свети влас“ – недопустимост, 09.06.2014 г.

За ИП „Изграждане на три жилищни сгради с апартаменти за сезонно ползване в поземлен имот в местност „Козлука“– недопустимост, 18.03.2015 г.

При съгласуване на Подробен устройствен план (ПУП) за спортно-рекреационен парк в поземлени имоти в землището на град Свети Влас от БДЧР е изразено становище, че през поземлените имоти, които са общинска собственост, „преминава дере с обособен водосбор и постоянен отток. По смисъла на Закона за водите това е воден обект и е необходимо, съгл. чл. 155, ал. 1, т. 23 от ЗВ и ал. 2, т. 1, б. „б“ от същия закон, да се издаде становище за допустимост на ИН за съответствие с ПУРБ и ПУРН …В проекта за ПУП е необходимо да се предвидят действия и мерки за осигуряване проводимостта на дерето и за предотвратяване на заливане на гореописаните имоти, както и тези, намиращи се в близост“.

Съгласно Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2022-2027 г. за Черноморски басейнов район районът на Свети Влас, включително р. Дращела, попада в Район със значителен потенциален риск от наводнения, за който са предвидени редица мерки на национално ниво и на ниво район за басейново управление.