Министерството на здравеопазването подготви насоки за ограничаване на здравните последици от наводненията, съобщиха на Facebook страницата си.
След нормализиране на ситуацията и оттегляне на водата, Регионалните здравни инспекции ще извършат пробонабиране и анализ на питейните води, както и проверки за предотвратяване на заразни заболявания.
Министерството на здравеопазването напомня, че безопасността и здравето на хората са от първостепенно значение.
Ето какви са съветите за безопасност след бедствие на Министерството на здравеопазването:
Код „Наводнения“
Министерството на здравеопазването (МЗ) издаде препоръки за населението в районите, засегнати от наводнения, обхващащи правилата за използване на вода, безопасност на храните и предпазване от инфекции.
► Не използвайте водата за пиене и готвене.
Вода от чешмата: В засегнатите от наводнения райони водата от чешмата да не се използва за пиене и приготвяне на храна, докато не бъдат готови лабораторните резултати.
Вода от кладенци и сондажи: Водата от кладенци и сондажи също не е безопасна за пиене.
Алтернатива: Използвайте бутилирана вода или вода, доставена с цистерни.
► Внимавайте с храната след бедствие.
Контакт с вода: Не яжте храни, които са били в контакт с придошла вода.
Повредени опаковки: Изхвърляйте повредени опаковки и съмнителни консерви (надути, ръждясали, спукани).
Съхранение: Дръжте храната в плътно затворени съдове, далеч от насекоми и гризачи.
► Хигиена и предпазване - пазете се от инфекции и потърсете лекар при първи симптоми.
Миене на ръце: Мийте често ръцете си и използвайте дезинфектант.
Лични предпазни средства: При работа в засегнатите зони носете маска и ръкавици.
Наранявания: При нараняване потърсете личния си лекар. Раната трябва да се почисти и да се прецени нуждата от ваксина против тетанус.
► Признаци на заболяване
Следете за симптоми: Следете за признаци на стомашно-чревни заболявания: диария, повръщане, температура, отпадналост.
Медицинска помощ: Не подценявайте симптомите и потърсете медицинска помощ при първи признаци.
Предотвратяване на разпространение: Болни хора не трябва да приготвят храна за други.