Със заповед на кмета на Бургас Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на гр. Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Според данните на хидрометеорологичната станция във в.з. Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Община Бургас

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. „Победа“. Движението от к/с „Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин „Мосю Бриколаж“.

Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище „Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки. Кметът и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Община Бургас

Движението на автомобили в района на Рибарското селище и „Черниците“ е ограничено. Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври. Интензивните валежи в района на Бургас доведоха до няколко съобщения в системата BG-ALERT с предупреждения за областта.

Едно от съобщенията за територията на общините Созопол, Приморско, Царево и Малко Търново е за наводнени улици. На хората се препоръчва да не излизат и да се преместят на по-висок етаж. Да се ограничи движението на превозни средства, допълват от областната управа. Затворен е пътят Бургас-Созопол, Царево-Созопол.

Община Бургас

В друго съобщение, кметът на Бургас предупреждава, че заради голямо количество вода на платното за движение на път Е87 от с. Маринка към гл. път II-99 гр. Бургас - гр. Созопол пътуващите трябва да използват обходен път през с. Твърдица и кв. Меден Рудник.

По-рано сутринта областният управител задейства системата заради наводнение и затвори главен път II-99 от Бургас кв. Крайморие до Созопол до оттичане на водите.

Община Бургас

Заради влошената метеорологична обстановка предстои да бъдат евакуирани няколко души от бургаската вилна зона „Черниците“. Автомобил, който може да се придвижва по вода, ще бъде изпратен да евакуира четири - пет човека от вилната зона, съобщи пред NOVA главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Община Бургас

В област Бургас и в страната като цяло ситуацията постепенно започва да се нормализира, допълни Джартов, въпреки прогнозите преваляванията на отделни места да продължат до края на днешния ден.

Община Бургас

Нашите екипи са в готовност да окажат съдействие на гражданите, които имат необходимост от такова, каза още Александър Джартов. По-рано сутринта беше обявено бедствено положение на територията на община Царево, вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.