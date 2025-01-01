Проходът „Петрохан“ в посока София беше затворен за почистване, съобщи NOVA. Засега не е ясно за колко часа ще остане ограничението.

От 20 часа в района непрекъснато вали сняг, придружен от силен вятър и мъгла. На върха температурата е отрицателна, а снежната покривка вече достига около 10 сантиметра. За тежкотоварни автомобили над 12 тона проходът остава забранен.

Обстановката е усложнена и от факта, че много шофьори все още не са сменили летните гуми със зимни. Част от тях са били принудени да се върнат обратно заради трудните условия. В следобедните часове се е образувала тапа от закъсали коли.

Властите напомнят на водачите да тръгват на път подготвени за зимни условия и да следят актуалната информация за състоянието на пътищата.