Сняг заваля в части от страната. Това стана ясно от публикации в социалните мрежи.

„Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър“, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Внимание, обявиха жълт и оранжев код: Поройни дъждове, вятър и сняг връхлитат страната

Днес е в сила жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна. Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

От НИМХ предупредиха, че през нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

„Честит първи сняг от х. Алеко (1810 м.н.в.). Утре сутрин се очаква снежната граница да падне с още около 1000 м.“, написаха във Facebook страницата „Витоша планина“.

В планините има валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

„В Рила над Картала вече вали сняг и ще се засилва. Възможно е утре границата на снеговалежа да слезе до 600-800 м. надм. височина“, уведоми кметът на Благоевград Методи Байкушев.

И предупреди, че листната маса все още е голяма и има сериозен риск от падане на клони и цели дървета. По ветровитите високи части има опасност от горолом. Възможно е да бъдат затворени планински пътища и да бъде ограничен достъпът до високи части на населените места.

Сняг вали и на прохода "Петрохан". Снежната покривка на места достига до 5 - 6 сантиметра.

Въпреки че задължителното поставяне на зимни гуми стартира от 1 ноември, шофирането през прохода със зимни гуми е силно препоръчително. На по-усойните места в прохода има гъсти мъгли.