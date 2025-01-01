Днес е в сил жълт и оранжев код за опасно време в почти цялата страна.

Оранжев код за опасно време и очаквани обилни валежи е обявен в областите: Видин, Монтана, част от Враца, Ловеч, София област, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и малка част от Хасково.

Жълт код за опасно време и силни дъждове е в сила за областите: София град, част от София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, части от Видин, Монтана и Враца, в Плевен, Велико Търново, част от Ловеч, Габрово, част от Пловдив, в Стара Загора, Сливен и част от Хасково. Жълт код за потенциално опасно време и силен вятър е обявен в Източна България. Той е в сила за областите: Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Разград, Бургас и Ямбол.

През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите на много места в Западна България дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

НИМХ

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

В петък валежите ще продължат, в много райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще остане ветровито, с умерен, в Източна България силен вятър от североизток. С продължаващото застудяване в планинските райони в Западна България над 600-700 m дъждът ще се примесва или временно ще преминава в сняг. В планините ще продължи да се натрупва снежна покривка. Температурите ще са с малък денонощен ход - от 4°-5° във високите полета в Западна България до 20°-22° в крайните югоизточни райони.

След обяд от югозапад валежите ще спират. В събота вятърът ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад. В източните райони ще се задържи облачно, на места с валежи от дъжд, но вече слаби и в процес на спиране. Над Западна България облачността ще се разкъсва и ще намалява. Минималните температури ще са между 3° и 8°, по Черноморието до 10°-12°, а максималните ще са между 12° и 17°.