Подгответе зимните си дрехи - през октомври ни очакват температури до минус 3°. Температурните амплитуди ще бъдат огромни, а през някои дни от месеца живакът може да се покачи до 30°, съобщиха от НИМХ.

Тази година през октомври се очаква средната месечна температура да бъде около нормата, която в равнините е между 11 и 15 градуса, по високите полета - между 10 и 13 градуса, а в планинските райони - от 0 до 7 градуса. Това съобщи главен асистент д-р Красимир Стоев - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки месечната прогноза за времето у нас през октомври.

Месечната сума на валежите ще бъде около и над нормата, която за по-голямата част от страната е между 40 и 70 литра на квадратен метър, а за югоизточните райони е между 50 и 100 литра на квадратен метър.

През първите десет дни на октомври температурите ще са близки или по-ниски от обичайните за месеца

През първото десетдневие от октомври динамиката на атмосферните процеси ще бъде повишена. През повечето дни ще преобладава облачно време.

През периода 2-5 октомври и в края на десетдневието, под влияние на преминаващи южно от страната средиземноморски циклони, ще се създаде валежна обстановка.

На много места се очаква валежите да бъдат значителни. Температурите през десетдневието ще бъдат близки и по-ниски от обичайните.

През второто и третото десетдневие температурите ще се повишат и ще са до климатичните норми

През повечето дни от второто и третото десетдневие времето ще се определя от антициклонален тип циркулация. Температурите през десетдневието относително ще се повишат и ще се доближат до климатичните норми.

При изясняване на времето минималните температури на много места в страната ще се понижават до и под 0 градуса и се очаква образуването на слани.

Ще преобладава слънчево време, а на места, в равнините и котловините в часовете до обяд, ще има ниска облачност или мъгла.

Вероятност за преминаване на атмосферни фронтове със слаби превалявания и с относително понижение на температурите ще има около 15, 20 октомври и в края на месеца.

Кои са характерните особености за месеца?

Октомври е типичен есенен месец. Средните денонощни температури се понижават чувствително в течение на месеца. Сутрините са студени и мъглата става все по-характерно явление.

През октомври зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани. Увеличава се броят на мрачните и дъждовни дни. Средно броят на мрачните дни през месеца е от шест до девет.

В планините, по най-високите части, винаги пада сняг през октомври.

В същото време има много хубави дни, познати като периоди на „възвръщане на лятото".

Температурата на морската вода все още е сравнително висока и по Черноморието температурите остават по-високи, а вероятността за образуване на слани е незначителна.

Астрономическа справка за октомври

В началото на октомври слънцето в София изгрява в 7 часа и 24 минути и залязва в 19 часа и 8 минути. Продължителността на деня е 11 часа и 44 минути.

В края на месеца слънцето изгрява в 6 часа и 59 минути, а залязва в 17 часа и 21 минути. Продължителността на деня е вече 10 часа и 22 минути.

Фазите на луната през месеца са: на 7 октомври е пълнолуние, на 10 октомври е последна четвърт, на 21 октомври е новолуние, а на 29 октомври е първа четвърт, съобщи синоптикът Красимир Стоев от НИМХ.