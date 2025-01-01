За едно денонощие има 58 сигнала за произшествия, 24 са свързани с метеорологичните условия, от тях 23 са за паднали дървета и клони, единствено едно отводняване. Това съобщи след заседание на Оперативния щаб на МВР директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов по повод поройните дъждове, паднали последните близо 24 часа, основно по Черноморието. Няма опасност за хората, няма критични точки и към момента не се налага евакуация никъде. 39 места са без възстановено електрозахранване.

"Няма усложняване на обстановката. Неофициална информация имахме за залети териториии в село Лозенец и курортен комплекс Нестинарка, като в Нестинарка водите са се оттекли, а в Лозенец има само един обект - хотелски комплекс, на които дворната площ и басейнът са залети с вода. Ще започнат действия по отводняване, след като бъде преустановен притокът", посочи Джартов.

Ежеминутно приемаме информация от цялата страна, за да отговорим адекватно на метеорологичните условия, каза Тони Тодоров, зам.-министър на вътрешните работи на брифинга.

За днес бяха обявени червен, оранжев и жълт код за опасно време, като най-голям риск имаше за Източна България и по морето отново, където предупреждението от най-висока степен бе за интензивни валежи.

Червеният код важи за част от областите Хасково, Ямбол и Силистра, както и за целите Добрич, Варна и Бургас. Предупреждение от втора степен – оранжев код – е в сила за част от областите Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Хасково, Бургас, Варна и Силистра, както и за целите Кърджали, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Шумен. Жълт код е за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, София-област, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Сливен и Пловдив.