Оставаме на терен, докато не разчистим всяка следа от бурята снощи, написа във Фейсбук столичният кмет Васил Терзиев.

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Той допълва, че бурята е нанесла сериозни щети, но че няма пострадали хора.

"Реагирахме веднага и до късно снощи екипите на Столична община не спряха да работят по отстраняване на проблемите. Към тях се присъединиха и екипите от фирмите по поддръжка на зелената система и чистотата, които работят извънредно рамо до рамо с пожарната и доброволците. Първата ни задача беше да разчистим местата, където падналите дървета и клони затрудняват движението, след което продължаваме по всички останали сигнали. Днес започва работа и по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура.

За съжаление загубихме красиви и стари дървета. Те са част от лицето на София. Природата понякога е безмилостна, но през есента ще засадим нови дървета, за да възстановим загубеното", пише той.

По думите му такива вечери показват и колко важна е постоянната, често незабележима работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Терзиев пише още, че днес продължават с огледи и почистване, където е необходимо.

"Благодаря на всички служители на общинските структури, които не се прибраха по домовете си, а останаха да работят до късно и днес са на линия отново. Благодаря на пожарникарите, доброволците и всички, които се включиха. Благодаря и на всички софиянци, които без да чакат някой друг, излязоха пред домовете си и се погрижиха за улицата, която всички споделяме. Видях призиви за взаимопомощ между съседи, за разчистване на клони пред входа или просто за помощ там, където има нужда.

Точно в такива моменти градът показва най-доброто от себе си. И това ми дава увереност, че каквито и бури да идват, ще се справяме заедно. Днес прогнозата отново ни предупреждава за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Оставаме на терен. Пазете се", завърша поста си столичният кмет.